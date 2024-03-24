Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penampakan Artis Tidur Disela Syuting, Banjir Komentar Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:11 WIB
Viral Penampakan Artis Tidur Disela Syuting, Banjir Komentar Netizen
Raffi Ahmad, Mpok Alpa dan Irfan Hakim tertidur di sela syuting. (Foto: X @kokodrakor)
BEBERAPA artis tanah air menuai decak kagum atas segala pencapaian dalam hidupnya, termasuk kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Seperti yang terlihat dalam diri Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.

Namun, di balik itu semua, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim juga dikenal sebagai seseorang yang berdedikasi tinggi dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya.

Dibalik segala kesuksesan mereka, terselip kisah perjuangan yang harus dilaluinya hingga membuat siapapun yang mendengarnya dibuat sampai geleng-geleng kepala. Mereka harus wara-wiri di layar kaca, belum lagi harus terbang ke berbagai kota menjalani profesi sebagai pemandu acara di berbagai agenda.

Saking padatnya, dalam satu hari, Raffi dan Irfan berpindah-pindah tempat beberapa kali. Mereka meraih kesuksesan dengan cara yang tidak instan, melainkan dengan kerja keras. Tapi, semua itu tentu perlu banyak pengorbanan. Salah satu adalah waktu istirahat.

Raffi dan Mpok Alpa

Mereka harus rela kehilangan waktu istirahat yang cukup. Terkadang mereka berusaha mencuri waktu ditengah istirahat syuting atau saat perjalanan menuji lokasi syuting tempat selanjutnya.

Hal ini diungkap oleh seorang pengguna TikTok melalui akunnya @kokodrakor. Dia membagikan video saat Raffi Ahmad, Irfan Hakim dan Mpok Alpa tertidur saat break syuting dengan tempat seadanya. Raffi dan Mpok Alpa bahkan tampak tertidur dengan posisi duduk di sofa.

Terlebih saat ini ketiganya harus mengisi program Ramadan di waktu berbuka atau sahur. Sejak dini hari hingga malam hari, agenda mereka begitu padat di berbagai program televisi.

"Mau ngeluh tapi lihat ada yang lebih capek jadi malu," tulis keterangan unggahan akun @kokodrakor, Minggu (24/3/2024).

Video tersebut pun ditonton hingga 4,7 juta kali dan viral di TikTok hingga menuai beragam respons dari netizen. Beberapa diantaranya justru membandingkan dengan nasib mereka yang merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

