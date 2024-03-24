Viral, Kecoa Terbang Bikin Jemaah Salat Tarawih Berhamburan

SALAT terawih merupakan salah satu sunnah di bulan Ramadan, yang apabila dilakukan mendapatkan pahala besar. Tapi, banyak gangguan yang ada pada salat tarawih, salah satunya kecoa terbang.

Gangguan yang diakibatkan kecoa terbang diunggah dalam bentuk video di akun X (Twitter) @bckupacc99. Dalam video tersebut terlihat para jemaah salat tarawih di saf terdepan sibuk menghalau serangan kecoa.

Untungnya, itu terjadi saat salat tarawih telah selesai, yang ditandai dengan imam perlahan mundur setelah mengucapkan dua salam. Kemudian dia menunjuk kecoa yang siap menyerang mereka sambil memperagakan gaya terbang menggunakan tangan.

Tak lama, kecoa tersebut menghampiri jemaah lainnya yang langsung bangkit dari tempat duduknya. Sang imam salat tarawih pun mencoba memusnahkan kecoa tersebut dengan memukulnya menggunakan sorban, tapi sayang pukulannya meleset.

Kecoa tersebut terus melakukan serangan kepada para jemaah salat tarawih, meski sudah berusaha disingkirkan berkali-kali. Bahkan, jemaah salat tarawih hampir meninggalkan lokasi, tapi niat itu diurungkan karena masih harus melanjutkan pembacaan doa.

Video yang disaksikan lebih dari 340 ribu kali itu mendapat beragam komentar dari warganet. Ternyata, mereka juga pernah mengalami kejadian serupa, bahkan ada yang sampai meninggalkan anak-anaknya.