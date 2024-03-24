Unggah Foto Lawas Aura Kasih Kode Ingin Punya Bayi Lagi, Netizen: Jangan Mancing-Mancing Teh

AURA Kasih dikenal sebagai sosok artis yang cantik dan seksi. Tak heran bila penampilannya selalu mencuri perhatian di setiap kesempatan.

Ibu satu anak ini kembali disorot setelah mengunggah foto dengan buah hatinya, Bella. Terlihat Aura Kasih mengunggah foto lawas saat menggendong putri kecilnya yang masih balita.

BACA JUGA: Ini 10 Tren Warna Baju Lebaran 2024

Dalam foto itu terlihat Aura Kasih memakai dress transparan warna putih yang senada dengan baju sang anak. Aura Kasih foto candid saat sedang selfie dengan anaknya.

Aura Cantik Aura begitu terpancar di foto itu. Dia memakai makeup flawless dan tampilan rambut digerai.

Namun yang mencuri perhatian adalah caption dari postingannya itu. Penyanyi asal Bogor tersebut seakan kode ingin memiliki anak lagi.

"Pengen punya bayikkkk lagi… tapiiiiiii ???," tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagramnya.