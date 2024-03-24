Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Nathalie Holscher Edisi Ramadhan, Cantik dalam balutan Hijab

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:01 WIB
Potret Terbaru Nathalie Holscher Edisi Ramadhan, Cantik dalam balutan Hijab
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram)
A
A
A

NATHALIE Holscher memang memutuskan untuk melepas hijabnya setelah bercerai dengan komedian Sule. Artis berdarah Jerman ini kerap tampil berani memakai pakaian terbuka dan memamerkan keseksiannya.

Di momen Ramadhan ini, Nathalie Holscher mengunggah foto terbarunya dalam balutan hijab bak cewek mamba. Nathalie terlihat memakai inner dipadukan dengan coat dan hijab pashmina warna hitam.

Nathalie Holscher

Nathalie pun tampil dalam polesan makeup warna bold. Dalam postingan itu, Nathalie menceritakan perjalanan hidupnya yang sudah memasuki Lebaran keempat sebagai mualaf.

"MasyaAllah nggak terasa sebentar lagi lebaran keempat aku setelah mualaf, semua butuh proses dan pembelajaran yang aku jalani sendiri. Dan Alhamdulillah seneng banget bisa Lebaran bareng semua adik-adikku dan anakku," tulis Nathalie dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @nathalieholscher.

Nathalie Holscher

Rupanya, Nathalie tak sabar menyambut Lebaran yang tinggal dua minggu lagi ini. "Momen sedihnya nggak bisa maaf-maafan sama orang tua karena nggak punya hihi , tapi senengnya adalah nungguin opor dan ketupat," tutup Nathalie.

Halaman:
1 2
      
