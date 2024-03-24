ARTIS cantik Wulan Guritno memberikan kabar yang kurang menyenangkan. Dia mengumumkan dirinya sedang sakit di tengah proses syuting series terbarunya berjudul Suami-Suami Masa Kini The Series Season 3.
Kabar tersebut dia sampaikan di Instagram pribadinya. Dia foto nge-PAP ke pengikutnya saat sedang berbaring lemas di sofa. "Diva tumbang," tulis Wulan dalam keterangan fotonya.
Berikut potret nge-PAP Wulan Guritno yang sedang sakit, dikutip dari Instagram @wulanguritno.
Pose rebahan
Potret Wulan Guritno saat rebahan di sofa. Penampilannya terlihat berbeda dari biasanya karena dia sedang sakit di sela-sela syuting series terbarunya. Netizen pun mendoakan kesembuhan ibu tiga anak ini.
"GWS sayang," fadll***
"Stay strong cantik," komen @iiivan***
Bikin netizen salfok
Saat selfie, Wulan masih memakai makeup tebal dan memberikan ekspresi wajah datar. Meski sedang sakit, namun netizen justru salfok atau salah fokus dengan kecantikan Wulan.