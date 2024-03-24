Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wulan Guritno Nge-PAP Lagi Sakit, Netizen: GWS Sayang!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |00:29 WIB
Wulan Guritno Nge-PAP Lagi Sakit, Netizen: GWS Sayang!
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno memberikan kabar yang kurang menyenangkan. Dia mengumumkan dirinya sedang sakit di tengah proses syuting series terbarunya berjudul Suami-Suami Masa Kini The Series Season 3.

Kabar tersebut dia sampaikan di Instagram pribadinya. Dia foto nge-PAP ke pengikutnya saat sedang berbaring lemas di sofa. "Diva tumbang," tulis Wulan dalam keterangan fotonya.

Berikut potret nge-PAP Wulan Guritno yang sedang sakit, dikutip dari Instagram @wulanguritno.

Pose rebahan

Wulan Guritno

Potret Wulan Guritno saat rebahan di sofa. Penampilannya terlihat berbeda dari biasanya karena dia sedang sakit di sela-sela syuting series terbarunya. Netizen pun mendoakan kesembuhan ibu tiga anak ini.

"GWS sayang," fadll***

"Stay strong cantik," komen @iiivan***

Bikin netizen salfok

Wulan Guritno

Saat selfie, Wulan masih memakai makeup tebal dan memberikan ekspresi wajah datar. Meski sedang sakit, namun netizen justru salfok atau salah fokus dengan kecantikan Wulan.

Halaman:
1 2
      
