HOME WOMEN HEALTH

Jadi Kanker Darah Terbanyak Kedua, Apakah Kanker Sel Plasma Bisa Diobati?

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:00 WIB
Jadi Kanker Darah Terbanyak Kedua, Apakah Kanker Sel Plasma Bisa Diobati?
Apakah kanker sel plasma bisa diobati? (Foto: Freepik.com)
KANKER sel plasma atau yang juga dikenal dengan istilah multiple myeloma. Penyakit ini menjadi jenis kanker darah terbanyak kedua yang diidap masyarakat di Indonesia.

Bahkan menurut data dari Global Cancer Observatory (GCO) tercatat ada 3.289 kasus kanker sel plasma di Indonesia. Namun yang sering menjadi pertanyaan, apakah kanker ini bisa diobati?

Menanggapi hal tersebut, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hemato-Onkologi Medik Konsultan dr. Jeffry Beta Tenggara, SpPD-KHOM menjelaskan kanker sel plasma bisa diobati. Bahkan menurutnya, pengobatan kanker sel plasma jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengobatan leukemia akut.

kanker

“Bisa diobati, compared to leukemia, terutama leukemia akut ini jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah mengobati kanker myeloma ini,” tutur dr. Jeffery dalam Webinar Online: Multiple Myeloma Awareness, Sabtu 23 Maret 2024.

Dokter Jeffry menjelaskan bahwa pengobatan untuk leukemia atau kanker darah putih ini biasanya lebih agresif atau intensif. Akan tetapi untuk kanker sel plasma tidak se kompleks itu.

Umumnya untuk mengobati kanker sel plasma terdapat beberapa cara yaitu salah satunya dengan transplantasi sumsum tulang. Pengobatan ini pun sudah bisa dilakukan di berbagai rumah sakit di Indonesia.

“Kemudian transplantasi sumsum tulang. Kita sudah kerjakan di Jakarta. Ada beberapa kota-kota besar di Indonesia. Sudah menjadi pusat-pusat rujukan transparansi,” ujarnya.

Selain itu, bagi para pasien yang mengalami tulang yang keropos pun bisa menjalani radiasi. Hal ini agar tulang-tulang yang keropos diperkuat kembali.

