HOME WOMEN HEALTH

Waspada! Obesitas Jadi Salah Satu Faktor Risiko Kanker Sel Plasma

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |12:00 WIB
Waspada! Obesitas Jadi Salah Satu Faktor Risiko Kanker Sel Plasma
Obesitas dan kanker sel plasma, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

OBESITAS, kondisi ketika berat badan melebihi batas normal akibat adanya penumpukan lemak di tubuh bukan rahasia lagi memang membahayakan kesehatan.

Pasalnya kondisi ini bisa memicu lahirnya berbagai penyakit lain, termasuk penyakit tak menular mematikan seperti jantung hingga kanker. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hemato-Onkologi Medik Konsultan dr. Jeffry Beta Tenggara, SpPD-KHOM menyebut, bahkan obesitas jadi salah satu faktor risiko kanker sel plasma.

 BACA JUGA:

Kanker sel plasma atau multiple myeloma merupakan bagian dari kanker darah. Kanker tipe ini, nyatanya menduduki posisi kedua sebagai jenis kanker darah yang banyak diidap di Indonesia.

“Saya selalu bilang obesitas atau kegemukan ya. Obesitas ini masalahnya banyak bukan cuma kanker asja, sakit jantung meningkat, diabetes meningkat,” kata dr. Jeffery dalam gelaran Webinar Online: Multiple Myeloma Awareness, belum lama ini.

 BACA JUGA:

Meski, seperti diuungkap dr. Jeffry obesitas menjadi faktor risiko kanker sel plasma yang bisa dicegah dan bisa diminimalisir. Sebab obesitas bisa ditangani dengan mengubah pola makan dan berolahraga secara teratur.

Halaman:
1 2 3
      
