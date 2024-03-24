Beberapa Tanda Darurat yang Menandakan Anda Harus Membatalkan Puasa

PUASA memang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Dengan berpuasa, tubuh memiliki kesempatan untuk dapat menghempaskan sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh.

Akan tetapi, apabila kondisi kesehatan Anda tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa, sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk berpuasa sampai Maghrib. Pasalnya hal ini bisa membuat Anda pingsan dan memicu masalah kesehatan lainnya.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Saddam Ismail membeberkan beberapa tanda darurat kesehatan yang disarankan untuk membatalkan puasa, salah satunya sakit kepala. Jika Anda merasa sakit kepala yang amat parah dan berat, sebaiknya segera membatalkan puasa.

Hal ini bisa mengganggu aktivitas dan membahayakan diri, terlebih bagi Anda yang membawa kendaraan. Tak cuma itu, Anda merasakan nyeri perut yang begitu hebat, maka itu pertanda bahwa ada yang salah di dalam tubuh.

Dokter Saddam menyarankan untuk meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Apabila masih terasa sakit setelah istirahat, maka sebaiknya langsung membatalkan puasa.

“Setelah istirahat ya, misalkan kita istirahat satu jam setengah jam tapi perutnya masih nggak nyaman, masih sakit nggak kunjung membaik ya, pertimbangkan untuk segera membatalkan puasa,” kata dr. Saddam dikutip dari kanal Youtube Saddam Ismail, Minggu (24/3/2024).

Selain itu, dehidrasi juga menjadi salah satu pertanda penting yang harus jadi perhatian saat berpuasa. Bukan rasa haus yang sekadar ingin minum, dehidrasi jauh lebih serius.