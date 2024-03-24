Advertisement
Okezone.com
HOME WOMEN HEALTH

Berbuka Puasa dengan yang Manis, Benar atau Salah?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |10:00 WIB
Berbuka Puasa dengan yang Manis, Benar atau Salah?
Makanan dan minuman manis, (Foto: Kamran Aydinov/Freepik)
A
A
A

BERBUKALAH dengan yang manis, tak dipungkiri jadi tagline yang sudah sangat familiar terdengar ketika bulan puasa selama ini. Tak heran, banyak orang yang mengartikan bahwasanya seolah wajib berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang serba manis.

Namun, apakah kalimat tersebut memang benar adanya? Apakah saat berbuka puasa kita memang dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman manis? Menurut Dokter sekaligus Founder Komunitas Sobat Diabet, dr.Rudy Kurniawan, saat berbuka puasa, kita memang dianjurkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman manis.

Hal ini lantaran saat puasa beberapa jam, gula darah di dalam tubuh menjadi lebih rendah. Oleh karenanya, mengonsumsi makanan manis memang diperlukan saat buka puasa untuk membuat gula darah kembali normal.

 “Berbuka puasa dengan yang manis memang dianjurkan, karena setelah sekian jam, tubuh kita gulanya cenderung rendah,” ujar dr. Rudy, dalam gelaran Beat Diabetes Tropicana Slim, di kawasan Menteng, Jakarta, baru-baru ini.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
