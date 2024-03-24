Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Bugar Ricky Harun di Bulan Ramadan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |01:03 WIB
Rahasia Bugar Ricky Harun di Bulan Ramadan
Ricky Harun bagikan tips sehat di bulan Ramadan. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
AKTOR Ricky Harun membongkar tips sehatnya selama berpuasa di bulan Ramadan. Siapa sangka, di bulan puasa ini justru membuat suami Herfiza Novianti itu semakin giat berolahraga.

Ricky mengaku dirinya cukup menggemari kegiatan olahraga. Salah satunya yang jadi favorit adalah sepak bola.

“Gue lebih ke (olahraga) sepak bola sih sebenernya,” kata Ricky Harun saat ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2024.

Selain sepak bola, Ricky juga cukup menyukai olahraga basket. Sesekali pun dia masih menjalani olahraga tersebut. Namun, dia mengatakan tak begitu mendalami basket seperti sepak bola.

Ricky Harun

Telusuri berita women lainnya
