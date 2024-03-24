Rahasia Bugar Ricky Harun di Bulan Ramadan

AKTOR Ricky Harun membongkar tips sehatnya selama berpuasa di bulan Ramadan. Siapa sangka, di bulan puasa ini justru membuat suami Herfiza Novianti itu semakin giat berolahraga.

Ricky mengaku dirinya cukup menggemari kegiatan olahraga. Salah satunya yang jadi favorit adalah sepak bola.

“Gue lebih ke (olahraga) sepak bola sih sebenernya,” kata Ricky Harun saat ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2024.

Selain sepak bola, Ricky juga cukup menyukai olahraga basket. Sesekali pun dia masih menjalani olahraga tersebut. Namun, dia mengatakan tak begitu mendalami basket seperti sepak bola.