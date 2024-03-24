Ahli Kesehatan Ungkap Pentingnya Vaksinasi TB Baru, Mampu Mempercepat Pengobatan

TUBERKULOSIS atau TB merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini telah ditemukan sejak 24 Maret 1882 seorang ilmuwan Jerman bernama Robert Koch.

Meski sudah 142 tahun ditemukan, tetapi kasus TB di dunia masih menjadi tantangan di sektor kesehatan dunia. Bahkan Indonesia sendiri menjadi negara kedua dengan penyumbang kasus tuberkulosis paling banyak di dunia, setelah India.

Menurut Global TB Report tahun 2023, total kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 1.060.000 kasus. Bahkan angka kematian akibat infeksi TB pun cukup tinggi yaitu sebanyak 134.000 kematian akibat TB per tahunnya.

Menanggapi hal tersebut, Ahli Pulmonologi & Kedokteran Respirasi Prof. Tjandra Yoga Aditama mengungkap betapa pentingnya vaksin TB untuk mempercepat penanganan TB sekaligus untuk menurunkan angka kasusnya.

“Dunia kini sedang terus berupaya membuat vaksin TB baru, karena vaksin BCG yang sekarang ada hanyalah dapat menghindari TB berat pada anak. Padahal dari pengalaman Covid-19 kita tahu bagaimana pentingnya peran vaksin untuk menangani penyakit menular,” tutur Prof. Tjandra Yoga Aditama dikutip dari keterangan resminya, Minggu (24/3/2024).

Mantan Direktur WHO itu juga menjelaskan untuk saat ini ada tiga jenis mekanisme untuk pembuatan vaksin TB baru yaitu vaksin dengan sel utuh (whole cell vaccines), vaksin dengan protein ajuvan, dan vaksin vektor subunit rekombinan.

“Kandidat vaksin baru ini juga diharapkan punya tiga fungsi, yaitu dapat menjadi pengganti vaksin BCG yang ada sekarang ini (BCG replacement), lalu sebagai penguat BCG (BCG boosters),” ujarnya.

Harapannya tiga jenis tersebut bisa berfungsi untuk menjadi pengganti vaksin BCG dan juga sebagai booster. Selain itu, penggunaan vaksin sebagai pengobatan untuk TB bisa berguna untuk mengendalikan sistem imun.