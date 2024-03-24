Resep Ayam Gulung Seaweed, Cocok Jadi Menu Buka Puasa dengan Keluarga

AYAM menjadi salah satu sumber protein yang paling mudah ditemui di pasaran. Namun tak dipungkiri rasanya bosan untuk mengonsumsi menu ayam yang itu-itu saja.

Selain diungkep atau dibikin gulai, ayam juga bisa jadi kreasi menu ala Jepang yaitu Ayam Gulung Seaweed. Menu ini sangat cocok disajikan ketika berbuka puasa untuk disantap bersama dengan keluarga.

Terlebih jika Anda memiliki anak kecil, menu ayam ini pasti digemari oleh anak-anak. Penasaran? Yuk simak resepnya seperti dilansir dari akun Instagram @krisbtr, Minggu (24/3/2024).

Resep Ayam Gulung Seaweed

Bahan Ayam:

300 gr paha ayam fillet

3 sdm tepung maizena

1 butir putih telur

1 sdm minyak wijen (opsional)

1 sdm saus tiram

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada

1 batang wortel kecil diparut

2 siung bawang putih

Nori

Bahan baluran:

3 sdm tepung terigu

1 sdm Tepung maizena

100-150 ml air