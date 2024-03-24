Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Kesalahan Paling Sering Dilakukan ketika Membuat Kue Nastar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |11:41 WIB
Ini Kesalahan Paling Sering Dilakukan ketika Membuat Kue Nastar
Kesalahan dalam membuat kue nastar, (Foto: Youtube Yongki Gunawan)
A
A
A

LEBARAN biasanya identik dengan berbagai kudapan khas berupa kue kering. Salah satu yang paling populer dan jadi favorit masyarakat Indonesia adalah nastar.

Nastar terkenal dengan isian berupa selai nanas. Namun, untuk membuat kue kering satu ini terbilang susah-susah gampang. Bahkan, banyak yang kerap gagal ketika mencoba membuat kue nastar sendiri di rumah. Lantas, apa ya kesalahan yang paling sering dilakukan saat membuat nastar?

Menurut Chef Martin Praja, salah satu kesalahan umum yang paling sering dilakukan dalam pembuatan Nastar adalah ketika membuat isian selainya. Menurutnya, membuat isian selai nanas untuk Nastar harus benar-benar matang sampai terkaramelisasi hingga berwarna kecoklatan.

Pasalnya, jika selai nanas tidak sampai terkaramelisasi dengan sempurna, hal tersebut bisa membuat Nastar cenderung mudah basi.

 BACA JUGA:

“Kesalahan yang paling sering dalam pembuatan nastar adalah kita terlalu cepat untuk membuat selai isian nanasnya,” ujar Chef Martin, saat diwawancara di Greyhound Cafe Menteng, Jakarta, Sabtu, (23/3/2024)

 

(Foto: MPI/ Wiwie) 

“Jadi nanasnya itu harus terkaramelisasi warnanya bener-bener sampe kecoklatan, dan gula alami untuk selainya itu jadi legit dan chewy. Kalau belum chewy banget berarti selainya belum matang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/298/3126373/kue_kering_lebaran_awet_berapa_lama_ini_tips_penyimpanannya_agar_tak_mudah_basi-pA1r_large.jpg
Kue Kering Lebaran Awet Berapa Lama? Ini Tips Penyimpanannya Agar Tak Mudah Basi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/612/3126357/4_kue_kering_ini_sering_muncul_saat_lebaran_adakah_favorit_kamu-UTKg_large.jpg
4 Kue Kering Ini Sering Muncul Saat Lebaran, Adakah Favorit Kamu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/298/3122939/8_kesalahan_umum_yang_sering_bikin_hasil_kue_kering_lebaran_gagal_simak_solusinya-2BLG_large.jpg
8 Kesalahan Umum yang Sering Bikin Hasil Kue Kering Lebaran Gagal, Simak Solusinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2992202/survei-kue-nastar-masih-jadi-primadona-masyarakat-indonesia-saat-lebaran-gHdNSJvszq.jpg
Survei: Kue Nastar Masih Jadi Primadona Masyarakat Indonesia saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/298/2992185/agak-lain-kue-nastar-satu-ini-dicocol-ke-selai-nanas-0n0yFrrT0D.jpg
Agak Lain, Kue Nastar Satu Ini Dicocol ke Selai Nanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/298/2993510/resep-kue-lebaran-lidah-kucing-keju-garing-dan-nikmat-DvJwv4aqO9.jpg
Resep Kue Lebaran Lidah Kucing Keju, Garing dan Nikmat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement