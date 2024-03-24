Ini Kesalahan Paling Sering Dilakukan ketika Membuat Kue Nastar

LEBARAN biasanya identik dengan berbagai kudapan khas berupa kue kering. Salah satu yang paling populer dan jadi favorit masyarakat Indonesia adalah nastar.

Nastar terkenal dengan isian berupa selai nanas. Namun, untuk membuat kue kering satu ini terbilang susah-susah gampang. Bahkan, banyak yang kerap gagal ketika mencoba membuat kue nastar sendiri di rumah. Lantas, apa ya kesalahan yang paling sering dilakukan saat membuat nastar?

Menurut Chef Martin Praja, salah satu kesalahan umum yang paling sering dilakukan dalam pembuatan Nastar adalah ketika membuat isian selainya. Menurutnya, membuat isian selai nanas untuk Nastar harus benar-benar matang sampai terkaramelisasi hingga berwarna kecoklatan.

Pasalnya, jika selai nanas tidak sampai terkaramelisasi dengan sempurna, hal tersebut bisa membuat Nastar cenderung mudah basi.

“Kesalahan yang paling sering dalam pembuatan nastar adalah kita terlalu cepat untuk membuat selai isian nanasnya,” ujar Chef Martin, saat diwawancara di Greyhound Cafe Menteng, Jakarta, Sabtu, (23/3/2024)

(Foto: MPI/ Wiwie)

“Jadi nanasnya itu harus terkaramelisasi warnanya bener-bener sampe kecoklatan, dan gula alami untuk selainya itu jadi legit dan chewy. Kalau belum chewy banget berarti selainya belum matang,” sambungnya.