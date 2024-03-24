Resep Choco Mousse Rendah Kalori, Ide Menu Berbuka Bagi Si Pejuang Diet

KETIKA berbuka puasa, bagi sebagian besar orang memang tak lengkap rasanya bila tidak makan yang manis-manis. Apalagi setelah berpuasa seharian, merasa membutuhkan energi dari makanan dan minuman manis.

Namun terlalu banyak konsumsi makanan manis juga tidak bagus untuk kesehatan. Apalagi bagi mereka yang sedang menjalani diet, berjuang menurunkan berat badan.

Namun tak perlu khawatir, MNC Portal memiliki rekomendasi menu takjil choco mousse rendah kalori. Menu untuk berbuka puasa ini enak dan pastinya pejuang diet friendly. Berikut resep choco mousse ala Chef Devina Hermawan, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan, Minggu (24/3/2024).

Bahan-bahan;

40 gr rolled oat

100 ml air hangat

200 ml susu

1 buah pisang ambon

5 sdm cokelat bubuk

½ sdt perisa vanila

¼ sdt garam

30 gr choco chips

120 gr whipping cream

