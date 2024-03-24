5 Ide Outfit Bukber ala Nikita Willy, Cocok untuk Si Feminin

NIKITA Willy dikenal sebagai salah satu artis Indonesia, yang berpenampilan stylish. Tak heran bila gaya outfitnya kerap ditiru oleh para penggemarnya.

Salah satunya, beberapa style outfit Nikita Willy juga bisa dijadikan ide outfit untuk bukber loh! Dijamin tampilan Anda makin feminin dan kece. Berikut ide outfit bukber ala Nikita Willy, dihimpun dari Instagram @nikitawillyofficial94, Minggu (24/3/2024)

BACA JUGA:

1. All black: Ingin tampilan yang tidak mencolok, bisa menggunakan busana berwarna all black. Anda bisa memakai gamis atau abaya hitam dipadukan dengan hijab dan sneakers. Jangan lupa tambahkan kacamata kalau acara bukbernya di outdoor.

2. Pakai gamis abu-abu: Supaya suasana Ramadhannya makin berasa, Anda bisa pakai gamis saat bukber. Pilih gamis dengan warna yang kalem, seperti abu-abu yang dipadukan dengan alas kaki seperti sneakers putih untuk kesan trendi.