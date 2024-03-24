Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Rayakan Lebaran dengan Bagi-bagi Hampers dan Parcel Lebaran

Aris Kurniawan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:27 WIB
Rayakan Lebaran dengan Bagi-bagi Hampers dan Parcel Lebaran
Ilustrasi hampers lebaran. (Foto: dok freepik/rawpixel)
A
A
A

LEBARAN terasa kurang sempurna tanpa berbagi kebaikan kepada orangtua, keluarga, dan kerabat dekat serta orang-orang yang kurang beruntung yang membutuhkan bantuan. Ya, bagi-bagi rejeki pada hari yang fitri akan semakin mempererat silaturahmi dan menambah kebahagiaan itu sendiri.

Salah satu bentuk kebaikan bisa dengan bagi-bagi hampers. Betul, hampers tak lain dan tak bukan adalah paket yang biasanya berbentuk keranjang yang berisi aneka rupa produk atau barang-barang premium, baik berupa makanan-minuman maupun benda kebutuhan seperti pakaian, buku, dan lain sebagainya, yang disusun secara apik.

Hampers banyak digunakan orang sebagai hadiah spesial pada momen-momen istimewa, mulai dari ulang tahun, lamaran, pernikahan, acara bisnis, hingga perayaan hari besar, termasuk tentunya hari besar keagamaan.

Namun yang jadi masalah orang kadang bingung. Bukan hanya memilih barang-barang yang tepat tapi juga bagaimana menyusunnya sehingga terlihat cantik dan menarik.

Memilih barang dan menyusunnya secara estetik memang bukan perkara mudah, alias merepotkan. Karena hal tersebut membutuhkan keterampilan dan ketelatenan tersendiri. Apalagi bagi Anda yang memiliki segudang kesibukan.

Halaman:
1 2 3
      
