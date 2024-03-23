Cara Dhini Aminarti Tetap Istiqomah meski Diterpa Cobaan Hidup

ARTIS Dhini Aminarti mengaku masih terus belajar untuk tetap istiqomah, meski diterpa cobaan hidup.

Menurut Dhini, ketika Allah memberikan ujian maka ingatlah dan niatkan melakukan sesuatu itu karena Allah.

"Kita niatkan semua karena Allah, insyaallah kalau menjalankan sesuatu karena Allah ujiannya itu bisa kita lewatin," ujar Dhini Aminarti saat kajian Teruskan Langkah Baikmu Bersama Wardah, di Masjid Istiqlal, Sabtu (23/3/2024).

Istri Dimas Seto itu juga mengingatkan agar ketika mendapat cobaan untuk tidak lari ke sosial media.

"Perempuan nih kalau ada masalah sedikit langsung update di sosial media, bukannya malah mendapatkan solusi tapi makin tambah masalah nya," jelas Dhini Aminarti.

Alih-alih curhat di media sosial, cara terbaik untuk menyikapi saat sedang dilanda cobaan yaitu dengan bersyukur.

"Jadi yaudah kalau kita ada masalah kita harus bersyukur karena allah masih ingat sama kita, itu bukti Allah masih ingat sama kita," pungkas Dhini Aminarti.

(Martin Bagya Kertiyasa)