Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Dhini Aminarti Tetap Istiqomah meski Diterpa Cobaan Hidup

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |22:02 WIB
Cara Dhini Aminarti Tetap Istiqomah meski Diterpa Cobaan Hidup
Dhini Aminarti. (Foto: MPI)
A
A
A

ARTIS Dhini Aminarti mengaku masih terus belajar untuk tetap istiqomah, meski diterpa cobaan hidup.

Menurut Dhini, ketika Allah memberikan ujian maka ingatlah dan niatkan melakukan sesuatu itu karena Allah.

"Kita niatkan semua karena Allah, insyaallah kalau menjalankan sesuatu karena Allah ujiannya itu bisa kita lewatin," ujar Dhini Aminarti saat kajian Teruskan Langkah Baikmu Bersama Wardah, di Masjid Istiqlal, Sabtu (23/3/2024).

Istri Dimas Seto itu juga mengingatkan agar ketika mendapat cobaan untuk tidak lari ke sosial media.

"Perempuan nih kalau ada masalah sedikit langsung update di sosial media, bukannya malah mendapatkan solusi tapi makin tambah masalah nya," jelas Dhini Aminarti.

Alih-alih curhat di media sosial, cara terbaik untuk menyikapi saat sedang dilanda cobaan yaitu dengan bersyukur. 

"Jadi yaudah kalau kita ada masalah kita harus bersyukur karena allah masih ingat sama kita, itu bukti Allah masih ingat sama kita," pungkas Dhini Aminarti.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/612/3193161//na_daehoon-z4hM_large.jpg
Potret Kemesraan Na Daehoon dengan Influencer Cantik Diva Azzura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/194/3193105//tasya-5q9Z_large.jpg
Potret Tasya Farasya Umroh Pakai Cadar Hitam, Netizen: Cakep Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/612/3192608//diva-rAYF_large.jpg
Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/194/3192078//aura_kasih-426V_large.jpg
Aura Kasih Tenteng Tas Hermes Rp700 Juta, Netizen: Itu Duit Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/25/3192009//aura_kasih-ZtLN_large.jpg
Gaya Aura Kasih Liburan Akhir Tahun di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/194/3191749//aura-o4nv_large.jpg
4 Potret Lawas Aura Kasih yang Cantiknya Kebangetan dengan Pipi Tembem
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement