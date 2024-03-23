Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Doyan Olahraga, Ricky Harun Kagum Ada Lapangan Basket di Masjid Istiqlal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:38 WIB
Doyan Olahraga, Ricky Harun Kagum Ada Lapangan Basket di Masjid Istiqlal
Ricky Harun. (Foto: MPI)
A
A
A

SELEBRITI Ricky Harun turut menghadiri acara peresmian lapangan basket yang diinisiasi Kahf di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara ini turut dibuka oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.

Dalam kegiatan ini, pria 37 tahun itu juga ikut bermain basket dan melakukan beberapa pertandingan. Ricky mengatakan lapangan ini juga bisa menjadi sarana olahraga yang serbaguna dan bisa digunakan oleh cabor lainnya.

“Jadi di Istiqlal ini ada lapangan basket, tapi bisa dibilang lapangan serba guna juga sih, bisa dibuat untuk olahraga apa sajalah di sini,” jelas Ricky Harun, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2024).

Ricky Harun sendiri mengaku kagum dengan adanya lapangan basket di masjid Istiqlal. Apalagi, ia termasuk orang yang gemar berolahraga termasuk basket.

Di acara ini, suami Herfiza Novianti itu juga ikut serta bermain basket dan melakukan beberapa shot ke ring. “Senang banget ya, karena masjid itu kan pusat peradaban, pasti di sekelilingnya itu sejahtera lah,” jelas Ricky Harun.

Halaman:
1 2
      
