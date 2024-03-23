Kahf Buka Lapangan Basket di Masjid Istiqlal, Imam Besar: Kita Buat Sejarah

IMAM Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar baru saja meresmikan fasilitas baru yakni lapangan basket. Lapangan basket yang juga bisa digunakan sebagai fasilitas olahraga serbaguna ini turut diinisiasi oleh brand kosmetik pria, Kahf.

Dalam acara peresmian ini, Nasaruddin hadir langsung dan menikmati fasilitas tersebut. Ia pun turut memuji sarana baru di Masjid Istiqlal ini dan menyebutnya sebagai salah satu pencapaian sejarah.

“Yang kita buat di sini bukan hanya lapangan basket, tapi juga kita buat sejarah,” ungkap Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2024).

Nasaruddin mengungkap, pencapaian sejarah ini lantaran fasilitas olahraga ini dibuka di sebuah rumah ibadah.

Menurutnya, Masjid Istiqlal juga bisa menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang memiliki fasilitas olahraga termasuk lapangan basket.

“Karena saya kira kalau kita hitung berapa banyak masjid di Indonesia, yang punya lapangan basket ini bisa jadi hanya Istiqlal,” tambah Nasaruddin.