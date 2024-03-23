Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Cara Cegah Nyamuk DBD Berkeliaran di Rumah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |12:38 WIB
6 Cara Cegah Nyamuk DBD Berkeliaran di Rumah
Ilustrasi Nyamuj. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI baru-baru ini melaporkan bahwa kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia saat ini meningkat. Tercatat sebaran kasus kumulatif sampai dengan minggu ke-11 tahun 2024 mencapai 35.556 kasus. 

Hal itu semakin mengkhawatirkan dengan 290 pasien diantaranya meninggal dunia. Karena itu penting bagi masyarakat untuk melakukan segala bentuk pencegahan kasus DBD. 

Salah satunya termasuk mencegah nyamuk DBD berkeliaran di rumah. Berikut beberapa tipsnya, dilansir dari beberapa sumber.

Menguras bak mandi seminggu sekali 

Genangan air merupakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Maka dari itu, menguras dan membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali adalah cara pencegahan DBD yang paling utama. 

Kebiasaan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti serta memutus rantai penularan demam berdarah. 

Hindari tanaman rimbun dan pelihara tanaman anti nyamuk

Nyamuk Aedes aegypti senang hidup di tanaman rimbun. Jadi, sebaiknya hindari tanaman yang terlalu rimbun. Kalaupun ingin memelihara tanaman rimbun, sebaiknya diselingi dengan tanaman antinyamuk. 

Tanaman antinyamuk adalah tanaman yang mengeluarkan aroma menyengat. Beberapa tanaman yang tegolong antinyamuk seperti, kayuputi, sereh, jahe, lengkuas, kemangi, kencur, jeruk purut, lavender, dan zodia. Tanaman-tanaman tersebut tidak sukai oleh nyamuk.

