HOME WOMEN LIFE

5 Potret Marteen Paes, Calon Kiper Timnas Keturunan Indonesia-Belanda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:10 WIB
5 Potret Marteen Paes, Calon Kiper Timnas Keturunan Indonesia-Belanda
Marteen Paes. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Maarten Paes belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, kiper untuk Major League Soccer klub FC Dallas ini disebut-sebut sedang menjalani naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Marteen Paes sendiri disebut baru bisa bergabung Timnas Indonesia paling cepat di Juni 2024. Awalnya, Marteen direncanakan melakukan pengambilan sumpah WNI pada 13 Maret 2024. Namun, ia tidak dapat hadir karena kesibukan di klub.

Berikut beberapa potret dari Marteen Paes, kiper FC Dallas yang bakal resmi gabung di Timnas Indonesia dalam waktu dekat, dilansir dari akun Instagramnya, @marteenpaes.

Punya keturunan Indonesia dari nenek

Marteen Paes

Marteen Paes diketahui memiliki kaitan dengan Indonesia melalui neneknya yang lahir di Tanah Air. Namun, penjaga gawang 25 tahun yang kini merumput di MLS itu memiliki paspor Belanda.

Bahkan, penjaga gawang berpostur 191 cm ini pernah memperkuat Timnas Belanda di berbagai kelompok umur mulai dari U-18, U-19, U-20, dan U-21 dengan telah mencatatkan enam pertandingan.

Potret dengan Erick Thohir

Marteen Paes

Pada awal tahun 2024, Marteen Paes akhirnya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut rupanya momen di mana ia mulai diproses untuk menjadi pemain naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia.

Kiper andalan FC Dallas

Marteen Paes

Kiper dengan tinggi 1,91 meter itu kini membela klub MLS, FC Dallas, sejak Juli 2022 lalu. Marteen Paes telah memainkan 36 laga bersama FC Dallas di semua kompetisi pada musim 2023 ini, kebobolan 38 kali dan sembilan kali clean sheet.

Halaman:
1 2
      
