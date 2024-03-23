3 Tips Menyulap Ruangan untuk Persiapan Lebaran, Gak Perlu Sampai Renovasi Kok

LEBARAN Idul Fitri tinggal menghitung hari. Selain baju lebaran, ternyata menata kembali ruangan menjadi hal penting yang tidak boleh terlewatkan.

Sebagaimana yang kita ketahui, lebaran Idul Fitri merupakan momen paling berharga untuk umat Muslim. Ini adalah waktunya seluruh keluarga berkumpul dan silaturahmi. Tidak ada salahnya membuat rumah terlihat semakin rapi agar kumpul keluarga dan silaturahmi semakin nyaman dan hangat.

Ini mungkin merupakan hal yang tidak mudah. Jika masih bingung harus menata ruangan seperti apa, cobalah simak rangkuman informasi MNC Portal Indonesia berikut ini.

BACA JUGA: Ini 10 Tren Warna Baju Lebaran 2024

Tata ruang tamu dengan sofa yang luas dan berbahan kulit

Saat lebaran, ruang tamu merupakan tempat berkumpul para keluarga besar. Mulai dari sungkeman atau maaf-maafan hingga hanya mengobrol bersama. Untuk itu, diperlukan sofa dengan dimensi yang lebih besar agar semua anggota keluarga dapat duduk dengan nyaman bersama-sama.

“Jadi memang sofa dengan dimensi yang lebih spacious seperti the new exclusive brand - Tenzo Living, Tenzo Living WEGNER Sofa. Itu diperlukan untuk Lebaran. Itu cocok untuk merayakan ramadhan dan lebaran di rumah,” ujar Kania Bunga, Interior Communication Manager Dekoruma beberapa waktu lalu.

Selain berukuran besar, kualitas sofa perlu diperhitungkan. Kania menyarankan untuk pilih sofa yang terbuat dari kombinasi microfiber, premium foam, dan goose feather yang mana itu sangat nyaman saat diduduki.

Sementara untuk lapisan luarnya, pilih sofa yang menggunakan bahan real leather halus, mudah dirawat, dan lebih tahan air. Di samping itu, sofa berbahan kulit membuat rumah menjadi terlihat modern premium.