Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen

SOPHIA Latjuba memang masih terlihat cantik, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Perempuan cantik ini pun memang masih mempertahankan penampilan dan bentuk tubuhnya.

Dia memang dikenal sebagai model sekaligus artis yang masih eksis hingga sekarang. Sophia juga terbilang aktif mengunggah berbagai kegiatan melalui akun Instagram.

Seperti baru-baru ini, mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah potret terbarunya yang lagi-lagi menjadi sorotan netizen. Dalam foto itu, Sophia terlihat sedang selfie di rumahnya.

Dalam foto tersebut ibu tiga anak ini memakai kaus hitam. Ia pose selfie dengan angle bawah sambil memamerkan rambut tebalnya yang dicurly sehingga nampak stylish.

Untuk makeupnya sendiri, Sophia memilih warna natural. Ia juga memakai lipstik warna pink yang glossy.

Penampilannya terlihat berbeda karena Sophia memakai kacamata berbentuk kotak dengan ukuran besar. “Can’t think without my glasses,” tulis Sophia dalam keterangan fotonya di Instagram @sophia_latjuba88.