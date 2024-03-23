Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:01 WIB
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pakai Kacamata, Netizen: Malam Bu Dosen
Sophia Latjuba. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOPHIA Latjuba memang masih terlihat cantik, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Perempuan cantik ini pun memang masih mempertahankan penampilan dan bentuk tubuhnya.

Dia memang dikenal sebagai model sekaligus artis yang masih eksis hingga sekarang. Sophia juga terbilang aktif mengunggah berbagai kegiatan melalui akun Instagram.

Sophia Latjuba

Seperti baru-baru ini, mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah potret terbarunya yang lagi-lagi menjadi sorotan netizen. Dalam foto itu, Sophia terlihat sedang selfie di rumahnya.

Dalam foto tersebut ibu tiga anak ini memakai kaus hitam. Ia pose selfie dengan angle bawah sambil memamerkan rambut tebalnya yang dicurly sehingga nampak stylish.

Untuk makeupnya sendiri, Sophia memilih warna natural. Ia juga memakai lipstik warna pink yang glossy.

Penampilannya terlihat berbeda karena Sophia memakai kacamata berbentuk kotak dengan ukuran besar. “Can’t think without my glasses,” tulis Sophia dalam keterangan fotonya di Instagram @sophia_latjuba88.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/629/3163868/sophia_latjuba-hO4j_large.jpg
Momen Sophia Latjuba Gendong Cucu, Netizen: Nenek Tercantik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045282/manuella_aziza-Y0i8_large.jpg
Tampilan Elegan Manuella Aziza, Anak Sophia Latjuba yang Kini Beranjak Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028641/sophia_latjuba-scQe_large.jpg
Sophia Latjuba Berjemur di Pinggir Kolam, Cantiknya Kelewatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018268/potret-lawas-sophia-latjuba-dipotret-darwis-triadi-netizen-real-vempire-7F6xza8ATz.jpg
Potret Lawas Sophia Latjuba Dipotret Darwis Triadi, Netizen: Real Vempire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/612/3005495/potret-terbaru-sophia-latjuba-pose-cium-ketiak-hot-mom-idola-netizen-gak-pernah-gagal-VaphqnGWqd.jpg
Potret Terbaru Sophia Latjuba Pose Cium Ketiak, Hot Mom Idola Netizen Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/612/2983067/sophia-latjuba-ungkap-tips-awet-muda-dan-body-langsing-nya-OhunLG4ipg.jpg
Sophia Latjuba Ungkap Tips Awet Muda dan Body Langsing-nya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement