Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Amanda Manopo, Pamer Wajah Tirus dan Body Goals Bikin Iri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:26 WIB
Potret Terbaru Amanda Manopo, Pamer Wajah Tirus dan Body Goals Bikin Iri
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

AMANDA Manopo memang tengah giat menjalani diet dalam beberapa bulan terakhir ini. Pemain sinteron Ikatan Cinta ini jalani diet ketat untuk bisa mendapatkan tubuh ideal.

Perempuan 24 tahun ini sukses menurunkan berat badannya 24 kg dalam kurun waktu sekira 8 bulan. Penampilan Amanda ini pun sukses membuat netizen pangling.

Bahkan banyak netizen yang menuduh dirinya melakukan operasi plastik. Meski demikian, ia tidak menanggapi hal itu. Mantan kekasih Billy Saputra ini tetap percaya diri memamerkan tubuh idealnya di media sosial.

Amanda Manopo

Seperti baru-baru ini, Manda mengunggah foto terbarunya. Dalam foto itu dia memakai baju tanpa lengan yang memiliki belahan dada yang rendah.

Amanda pose menyentuh pipi sambil menunjukkan kuku dan jari jemarinya yang dihiasi dengan cincin perak. Sementara itu tampilan rambut ash grey Manda ini dikesampingkan.

Paras cantik Amanda Manopo di foto ini begitu terpancar. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna pink. Sukses menurunkan berat badan, memang terlihat tubuh Amanda Manopo yang kurus.

Bahkan tulang di bagian bahunya begitu terlihat. Selain itu, wajah tirus Amanda Manopo juga menambah kecantikannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483/amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098760/potret_cantik_amanda_manopo_pose_di_pohon_natal_tampil_seksi_pakai_dress-S7CF_large.jpg
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074211/amanda_manopo-rRhX_large.jpg
Amanda Manopo Ikuti Tren Viral Labubu, Gantungannya Malah Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071674/amanda_manopo-a3l4_large.jpg
Potret Terbaru Amanda Manopo Pakai Bandeau, Pamer Lengan Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020192/trauma-jerawat-dan-bruntusan-amanda-manopo-rutin-treatment-wajah-7UlOK0KGrZ.jpg
Trauma Jerawat dan Bruntusan, Amanda Manopo Rutin Treatment Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/612/3007775/potret-amanda-manopo-tampil-dengan-bibir-merah-merona-pakai-kemeja-semi-transparan-BGgLBKki5I.jpg
Potret Amanda Manopo Tampil dengan Bibir Merah Merona, Pakai Kemeja Semi Transparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement