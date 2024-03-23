Potret Terbaru Amanda Manopo, Pamer Wajah Tirus dan Body Goals Bikin Iri

AMANDA Manopo memang tengah giat menjalani diet dalam beberapa bulan terakhir ini. Pemain sinteron Ikatan Cinta ini jalani diet ketat untuk bisa mendapatkan tubuh ideal.

Perempuan 24 tahun ini sukses menurunkan berat badannya 24 kg dalam kurun waktu sekira 8 bulan. Penampilan Amanda ini pun sukses membuat netizen pangling.

Bahkan banyak netizen yang menuduh dirinya melakukan operasi plastik. Meski demikian, ia tidak menanggapi hal itu. Mantan kekasih Billy Saputra ini tetap percaya diri memamerkan tubuh idealnya di media sosial.

Seperti baru-baru ini, Manda mengunggah foto terbarunya. Dalam foto itu dia memakai baju tanpa lengan yang memiliki belahan dada yang rendah.

Amanda pose menyentuh pipi sambil menunjukkan kuku dan jari jemarinya yang dihiasi dengan cincin perak. Sementara itu tampilan rambut ash grey Manda ini dikesampingkan.

Paras cantik Amanda Manopo di foto ini begitu terpancar. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna pink. Sukses menurunkan berat badan, memang terlihat tubuh Amanda Manopo yang kurus.

Bahkan tulang di bagian bahunya begitu terlihat. Selain itu, wajah tirus Amanda Manopo juga menambah kecantikannya.