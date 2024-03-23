Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Ngabuburit Asyik di Kota Solo, Nomor 1 Surganya Pemburu Takjil

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:01 WIB
5 Tempat Ngabuburit Asyik di Kota Solo, Nomor 1 Surganya Pemburu Takjil
Pasar takjil Ramadhan di Boulevard UNS, Solo (Foto: Instagram/@unsgo)
A
A
A

NGABUBURIT menjadi kegiatan rutin dilakukan banyak orang di bulan suci Ramadhan. Melakukan aktivitas seperti mengunjungi tempat wisata di dalam kota sambil menunggu adzan maghrib untuk berbuka puasa bahkan sudah jadi budaya di Indonesia.

Kota Surakarta atau Solo di Jawa Tengah punya banyak tempat wisata yang bisa dijadikan pilihan untuk ngabuburit saat Ramadhan loh. Ngabuburit juga bisa dilakukan sambil berburu takjil alias makanan untuk buka puasa.

Berikut Okezone rangkumkan lima tempat ngabuburit asyik di Solo yang bisa Anda jelajahi.

1. Boulevard UNS

Mau berburu takjil sembali menunggu adzan maghrib di Solo? Coba melipir ke Gerbang Depan Universitas Sebelas Maret (UNS) karena di sini ada deretan pedagang makanan ringan hingga berat dari mulai jalanan seberang gedung rektorat UNS hingga gerbang depan.

Boulevard UNS

(Foto: lpmvisi.com)

Jika Anda menyambangi kawasan ini, siap-siap menahan diri agar tak lapar mata. Pasalnya, beragam takjil mengunggah selera bisa ditemukan seperti misalnya es pisang hijau, es kapal, bola-bola mie, cakwe, sosis bakar, sate ayam, dan masih banyak lagi.

2. Taman Cerdas Jebres

Taman Cerdas Jebres bisa jadi pilihan untuk bersantai sambil menunggu waktu buka puasa. Meski tidak begitu luas, taman ini cukup nyaman lantaran banyak terdapat tanaman.

Taman Cerdas Jebres

(Foto: dok. Umar Adhi)

Anak-anak maupun orang dewasa bisa berfoto di beberapa spot menarik seperti patung dinosaurus, lukisan 3 dimensi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Taman Cerdas Jebres juga menyediakan area bermain untuk anak selayaknya taman pada umumnya.

3. Gladag Langen Bogan Solo (Galabo)

Gladag Langen Bogan Solo alias Galabo cocok buat berburu makanan berbuka puasa karena ada beragam kuliner lezat termasuk hidangan khas Solo dijual di sini. Tak jauh dari Galabo ada Pasar Gedhe dengan nuansa klasik yang khas Solo.

Halaman:
1 2
      
