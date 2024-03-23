Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Crocus City Hall, Lokasi Penembakan yang Tewaskan Puluhan Nyawa di Rusia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:28 WIB
Mengenal Crocus City Hall, Lokasi Penembakan yang Tewaskan Puluhan Nyawa di Rusia
Crocus City Hall di Moskow, Rusia (Foto: Instagram/@apollo_box_samara)
INSIDEN penembakan oleh gerombolan orang bersenjata terjadi di gedung konser Crocus City Hall di Moskow, Rusia, Jumat, 22 Maret 2024.

Peristiwa ini menewaskan lebih 60 korban jiwa dan 145 orang luka-luka dengan 60 orang di antaranya luka parah.

Menurut laporan Aljazeera, Kementerian Kesehatan Rusia telah melakukan aksi penyelamatan pada korban luka-luka. Mereka kini tengah dirawat di fasilitas kesehatan.

"Beberapa dari korban luka telah dirawat di fasilitas medis," lapor Aljazeera, dikutip MNC Portal, Sabtu (23/3/2024).

Lebih lanjut, klaim Reuters menjelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas aksi penembakan secara brutal terhadap warga sipil ini adalah ISIS.

Crocus Concert Hall Rusia

(Foto: Ist)

Berdasarkan video terverifikasi menunjukkan orang-orang awalnya berada di gedung konser tersebut. Lalu, mereka berhamburan mencoba keluar ketika suara tembakan berulang kali bergema di tengah teriakan.

Video lain memperlihatkan sejumlah pria menembaki sekelompok orang. Beberapa orang tergeletak tak bergerak di genangan darah.

"Tiba-tiba ada ledakan (tembakan) di belakang kami. Ada tembakan, tapi saya tidak tahu apa," kata seorang saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya kepada Reuters.

"Semua orang berteriak. Semua orang berlarian. Semua orang mencoba untuk lari menuju eskalator (untuk menyelamatkan diri)," tambah saksi tersebut.

