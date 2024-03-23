Hadiri Konferensi Olahraga SportNXT, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya Personal Branding di Media Sosial

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Konferensi Olahraga SportNXT di Melbourne, Australia, baru-baru ini.

Bersama para 3 wanita hebat dan inspiratif lainnya, Wamenparekraf berkesempatan memaparkan pandangannya terkait teladan dan perbedaan dalam sesi 'I See You'.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan tentang pentingnya sebuah branding di media sosial. Dia pun memberi contoh kekuatan media sosial.

"Bahkan tren yang sedang berlangsung berasal dari media sosial dan media mainstream lainnya," ujar Angela seperti dikutip dari Instagram @kemenparekraf.ri, Sabtu (23/3/2024).

Wamenparekraf Angel memberi contoh terbaru tentang seorang atlet voli asal Indonesia bernama Megawati yang viral setelah bergabung dengan klub asal Korea Selatan, Red Sparks.

"Dan baru saja dia viral di media sosial karena performanya di lapangan dan terlihat berbeda dari anggota tim lainnya karena memakai hijab dan seorang muslim," jelasnya.