Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Konferensi Olahraga SportNXT, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya Personal Branding di Media Sosial

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |13:48 WIB
Hadiri Konferensi Olahraga SportNXT, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pentingnya <i>Personal Branding</i> di Media Sosial
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Konferensi Olahraga SportNXT di Melbourne, Australia, baru-baru ini.

Bersama para 3 wanita hebat dan inspiratif lainnya, Wamenparekraf berkesempatan memaparkan pandangannya terkait teladan dan perbedaan dalam sesi 'I See You'.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan tentang pentingnya sebuah branding di media sosial. Dia pun memberi contoh kekuatan media sosial.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Instagram/@kemenparekraf.ri)

"Bahkan tren yang sedang berlangsung berasal dari media sosial dan media mainstream lainnya," ujar Angela seperti dikutip dari Instagram @kemenparekraf.ri, Sabtu (23/3/2024).

Wamenparekraf Angel memberi contoh terbaru tentang seorang atlet voli asal Indonesia bernama Megawati yang viral setelah bergabung dengan klub asal Korea Selatan, Red Sparks.

"Dan baru saja dia viral di media sosial karena performanya di lapangan dan terlihat berbeda dari anggota tim lainnya karena memakai hijab dan seorang muslim," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement