Viral Anak Tangga di Jalanan Belgia Dilukis Bendera Palestina Bikin Kagum Warganet

WARGANET dibuat kagum dengan aksi para aktivis di Belgia. Mereka dengan kreatif melukis tangga jalanan di Kota Liége, Belgia membentuk bendera Palestina.

Momen itu diunggah akun TikTok, @ajplus. Dalam unggahan tersebut, terlihat ratusan anak tangga di Kota Liège ini dicat dengan warga putih, hijau, merah dan hitam dan bergambar bendera Palestina.

“Para aktivis melukis bendera Palestina di tangga setinggi 374 anak tangga di Liège, Belgia, sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza di tengah genosida yang dilakukan Israel,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (23/3/2024).

Dalam video tersebut, terlihat anak tangga di Kota Liége ini menggambarkan bendera Palestina. Terlihat pula para warga sekitar terlihat enjoy saat melintasi anak tangga tersebut.

(Foto: TikTok/@ajplus)

Seniman dan aktivis di seluruh dunia turun ke ruang publik untuk melukis mural, bendera, dan grafiti untuk mendukung hak-hak Palestina.

Sementara itu, Kota Liège di Belgia ini mengesahkan langkah-langkah untuk memutuskan hubungan dengan Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina pada bulan April 2023.

Meski kota ini tidak memiliki hubungan formal dengan Israel, tindakan pelukisan ini bertujuan untuk mencegah terjalinnya hubungan sampai Israel mengakhiri pelanggaran sistematis terhadap hak-hak Palestina.

Penampakan lukisan bendera Palestina tangga kota itu bukan pertama kalinya di ranah publik. Sebelumnya, seniman dan akitivis dunia juga melukiskan bendera Palestina di beberapa kota di seluruh dunia.