HOME WOMEN TRAVEL

6 Perbedaan Mencolok Naik Pesawat Indonesia dengan Amerika, Mana Lebih Nyaman?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |11:50 WIB
6 Perbedaan Mencolok Naik Pesawat Indonesia dengan Amerika, Mana Lebih Nyaman?
Ilustrasi (Foto: Pexels)
SENSASI menaiki bepergian dengan pesawat di Indonesia dengan Amerika Serikat tentunya akan berbeda.

Tentunya perbedaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia atau Amerika namun juga di berbagai negara lainnya di dunia.

Nah, berikut Okezone rangkumkan enam perbedaan mencolok naik pesawat Indonesia dengan Amerika yang akan langsung dirasakan begitu pertama kali Anda mencobanya.

1. Nama belakang jadi di depan

Saat berpegian naik pesawat Indonesia dengan Amerika bisa terlihat perbedaanya dari jenis tiketnya. Penulisan nama tiket berbeda sesuai aturan yang diterapkan.

Salah satunya, nama di tiket pesawat saat terbang ke Amerika yakni harus nama belakang menjadi depan.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Sedangkan nama depan menjadi belakang, seperti contoh jika nama Anda adalah Claudia Ratnasari jika di tiket pesawat Amerika adalah Ratnasari Claudia.

2. Tampilan pramugari

Selain urusan nama, hal lain yang bisa dibedakan yakni tampilah fisik pramugari. Untuk wajah pramugari pada pesawat Indonesia sudah dikenal lebih cantik, muda dan anggun serta ramah dibanding beberapa negara lainnya termasuk Amerika, yang jelas tidak akan sama dengan para awak kabin di Indonesia.

3. Aturan membawa cairan

Di Amerika Serikat terdapat aturan mengenai pembawaan cairan. Salah satunya memindahkan cairan ke dalam botol-botol kecil, karena peraturan di sana sangat ketat. Berbeda dengan di Indonesia yang diizinkan membawa hingga satu liter atau lebih.

