Puji Lapangan Basket Kahf Masjid Istiqlal, Sandiaga Uno: Semoga Bawa Berkah

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno baru-baru ini meresmikan sarana terbaru di Masjid Istiqlal yakni berupa lapangan basket Kahf Masjid Istiqlal.

Sandi meyakini, kehadiran sarana olahraga ini bakal memperkuat daya tarik wisata di Masjid Istiqlal sebagai salah satu destinasi wisata halal Indonesia.

"Saya mengapresiasi manajemen Masjid Istiqlal dan Tim Kahf yang telah berkolaborasi dalam membangun lapangan basket di Masjid Istiqlal," kata ujar Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi menjelaskan, wisatawan akan memiliki banyak pilihan kegiatan ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal. Selain itu, dirinya juga meyakini bahwa sarana baru di Masjid Istiqlal ini akan dapat mendorong pengembangan ekonomi umat.

BACA JUGA: Sandiaga Optimis Aglomerasi Jabodetabekjur Dongkrak Pergerakan Wisatawan Nusantara

Dalam arti bukan sekadar sarana olahraga, tapi juga dapat dikembangkan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan wisata olahraga.

"Setelah bermain basket, masyarakat bisa langsung beribadah. Jarang-jarang sport tourism dan pariwisata halal bisa bergabung dalam satu bingkai," tuturnya.