9 Kebiasaan Unik Orang Sunda yang Bikin Wisatawan Betah Berkunjung

INDONESIA ialah negara multikultural yang memiliki beragam suku dan budaya yang masing-masing dengan ciri khasnya tersendiri. Salah satu suku paling populer di Indonesia yakni Suku Sunda atau biasa dikenal dengan 'Urang Sunda'.

Mereka umumnya mendiami wilayah Jawa Barat dan sudah tersebar luar ke seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia.

Namun, ada hal menarik yang bisa dikulik tentang orang Sunda. Salah satunya ialah kebiasaan mereka yang unik dan membuat wisatawan atau pelancong betah berlama-lama di Tanah Pasundan ketika sedang berlibur.

Ketimbang penasaran, berikut Okezone rangkumkan sembilan kebiasaan unik orang Sunda yang selalu membuat wisatawan betah hingga rindu untuk berlibur ke Tanah Pasundan.

1. Sangat menjaga etika kesopanan

Orang Sunda memegang teguh pepatah Sunda 'Tata titi duduga peryoga' yang mana pepatah tersebut memiliki arti menjaga etika kesopanan.

Pepatah tersebut tergambarkan dalam kehidupan sehari-hari Urang Sunda yang sangat ramah bahkan pada orang asing atau pendatang sekali pun.

2. Humoris suka bercanda

Selain itu orang Sunda juga terkenal humoris dan suka bercanda. Lihat saja salah satu selebritis asli Sunda yang gemar bercanda seperti Sule. Ia seringkali membuat lawakan yang mengundang gelak tawa orang sekitarnya.

3. Pribadi religius

Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh orang Sunda. Orang Sunda telah menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya sejak kecil mulai dari kewajiban mendirikan sholat lima waktu hingga mengaji.

Kebiasaan yang terdidik oleh agama menjadikan pribadi mereka sangat luhur dan sangat mengerti yang namanya adab.

4. Pintar mengambil hati

Selain terkenal ramah, orang Sunda juga terkenal pandai mengambil hati orang lain termasuk wisatawan.

Cobalah untuk mendatangi pusat perbelanjaan di daerah yang terdapat orang Sunda kebanyakan mereka akan mengambil hati wisatawan dengan kata-kata manis seperti 'neng geulis', 'akang kasep' dan seterusnya.

Mereka menggunakan panggilan tersebut supaya wisatawan lebih nyaman dan merasa bersahabat dengan orang sekitar.

5. Menjunjung tinggi adat istiadat

Wisatawan betah berlama-lama di satu daerah orang Sunda karena mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat turun-temurun. Kehidupan orang Sunda masih kental dengan adat dari nenek moyang.