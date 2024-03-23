Kenali 4 Faktor yang Pengaruhi Kualitas Biji Kopi

KOPI memang menjadi salah satu minuman yang menjadi favorit orang di seluruh dunia. Biasanya minum kopi paling enak saat berkumpul bersama teman.

Setiap negara memiliki jenis dan rasa kopi yang berbeda. Tak heran bila orang bepergian ke luar negeri atau daerah di Indonesia selalu mencari kopi terbaik di destinasi tersebut.

Meski jenis dan metode dalam mengolah kopi sama, ternyata cita rasa kopi di setiap negara dan daerah berbeda lho. Rupanya hal itu dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari iklim, kualitas tanah, dan lain sebagainya.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan empat faktor yang mempengaruhi kualitas dan rasa dari biji kopi.





Kualitas dan kesuburan tanah

Hal mendasar yang mempengaruhi kualitas biji kopi adalah kesuburan tanah. Petani kopi sekaligus Co-Founder Koperasi Petani Klasik Bean, Eko Purnomowidi menjelaskan biji kopi dengan kualitas yang bagus biasanya ditanam di tanah yang tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia sintetis.

"Tidak terkontaminasi kimia sintetis misalnya ga kesemprot, atau dia kena pupuk kimia yang sintetis sehingga menyebabkan tanah itu menjadi kering karena mikroba, makhluk halusnya, mati," ujar Eko saat ditemui di acara konferensi pers Amsterdam Coffee Festival 2024, baru-baru ini.

Eko mengatakan mikroorganisme yang ada di tanah memiliki peran dalam menguraikan daun-daun yang jatuh ke tanah sehingga tingkat kelembapannya tetap terjaga.

Angin

Dan yang terakhir adalah faktor angin. Angin ini dapat membantu dalam proses penyerbukan. Ketika hembusan angin yang intensitasnya sering justru akan bagus dalam menyebarkan serbuk sari untuk proses penyerbukan.