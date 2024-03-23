Resep Buka Puasa Soto Betawi Kuah Susu, Cocok Disantap Bersama Keluarga

RESEP buka puasa hari ini adalah soto betawi kuah susu. Soto ini memiliki rasa yang hangat dan membuat momen berbuka bersama keluarga menjadi lebih nyaman.

Tak hanya itu, soto Betawi kuah susu ini juga menjanjikan kelezatan yang berbeda. Gurihnya susu pada kush soto menambah cita rasa tersendiri dan menggoyang lidah.

Penasaran, bagaimana cara membuat soto Betawi kuah susu yang mudah dan cocok disantap untuk sahur dan berbuka? Simak resepnya dari Instagram @martinpraja.

Bahan-bahan:

Bahan 1:

10 buah bawang merah

5 buah bawang putih

1 buah cabai merah

1 buah kemiri

1 cm kunyit

3 cm jahe

3 cm lengkuas

1/2 sendok teh ketumbar

1/2 sendok teh jinten

50 ml air

Bahan 2:

3 lbr daun salam

5 lbr daun jeruk

2 btg serai

2 cm kayu manis

5 buah cengkeh

4 buah kapulaga

3 buah bunga lawang

Bahan 3:

700 gr daging sapi

2 liter air

1 1/2 sendok makan garam

1 sendok makan kaldu jamur

1 sendok teh gula

1 sendok teh merica