Resep Takjil Choco Mousse Rendah Kalori, Cocok Bagi yang Diet

RESEP takjil hari ini adalah choco mousse yang manis dan cocok untuk membatalkan puasa. Apalagi setelah berpuasa seharian, mereka membutuhkan energi dari makanan dan minuman manis.

Namun terlalu banyak konsumsi makanan manis juga tidak bagus untuk kesehatan. Apalagi bagi mereka yang sedang menjalani diet. Nah, takjil choco mousse rendah kalori ini pun cocok untuk pelaku diet.

Berikut resep choco mousse ala Chef Devina Hermawan, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan

1 buah pisang ambon

40 gram rolled oat