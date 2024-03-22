Intip Pengalaman Mengunjungi Mall Asal Jepang Terbesar di Asia Tenggara, Berisikan Animasi Bergerak Bertemakan Alam

PUSAT perbelanjaan menjadi salah satu alternatif untuk melepas penat masyarakat Indonesia. Jika Anda bingung untuk mengunjungi pusat perbelanjaan, maka salah satu mall asal Jepang AEON sudah hadir di Cikarang.

AEON Deltamas baru saja dibuka pada Jumat, 22 Maret 2024 dan memiliki luas tanah sekitar 200.000 m2 dengan GLA 85.000m2 terdiri dari tiga lantai dan total tenant lebih dari 300. Maka tak heran pusat perbelanjaan ini menjadi Mall AEON terbesar di Asia Tenggara.

Mall ini mengusung konsep Nature, Future, Japanese, dan Entertain. Berdasarkan pantauan dari MNC Portal Indonesia, saat awal masuk ke pintu utama terdapat beberapa UMKM makanan dan minuman yang berada di sisi kiri dan kanan pintu utama.

Di bagian luarnya pun ada taman kecil untuk anak-anak bermain ataupun para pengunjung lainnya yang hendak duduk-duduk santai. Ketika masuk Anda sudah disajikan dengan berbagai pilihan makanan yang bervariasi, khususnya makanan khas Jepang.

Nuansa khas Jepang sangat kental, terlihat dari beberapa ornamen yang menghiasi sekeliling mal. Hal ini juga jadi salah satu ciri khas dari mall ini. Anda pun bisa menghabiskan waktu ngabuburit sambil menunggu waktu buka puasa dengan bersantai di beberapa pilihan taman dan ruang hijau yang bernama Forest Plaza dan Forest Park.

Ide menghadirkan taman di sebuah mall ini hadir karena banyak orang yang mencari tempat yang serba hijau usai pandemi Covid-19.

“Kami amati bahwa setelah Covid-19 banyak orang yang menginginkan menghabiskan waktu di tempat terbuka yang memiliki suasana alam,” kata Takayuki Akaho, General Manager AEON Deltamas dalam konferensi pers AEON Deltamas, Jumat (22/3/2024).

Kehadiran Forest Plaza dan Forest Park mewakili konsep Nature yang mereka usung. Dua taman ini juga tak kalah menarik untuk dijadikan spot foto lho. Jika Anda telusuri lebih jauh, Anda akan menemukan beberapa LCD ataupun layar 3D yang berisikan animasi-animasi bergerak yang bertemakan alam.

Setiap gambar terlihat lebih asli di mata para pengunjung. Hal ini juga menarik perhatian anak-anak yang umumnya gemar melihat animasi-animasi yang eye catching.