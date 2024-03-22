BRILink Bantu Angkat Ekonomi Keluarga sang Agen, Star Cell Bisa Sekolahkan Anak hingga China

BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendukung inklusi keuangan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau Laku Pandai BRI yang biasa disebut Agen BRILink. Manfaat menjadi Agen BRILink sangat banyak, salah satunya bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Ini pula yang dirasakan oleh Agen BRILink, Star Cell di kawasan Krendeng Utara, Jembatan 5, Jakarta. Sang pemilik, Lili Setiawan tidak menyangka mendapatkan banyak manfaat setelah menjadi Agen BRILink.

“Saya bisa menyekolahkan anak kuliah di China. Anak mengambil Manajemen dan sudah lulus. Kini sudah bekerja. Waktu itu kepikiran bisa menyekolahkan anak di Bandung saja tidak pernah, tapi ini serasa mimpi bisa terwujud,” tutur Lili Setiawan kepada Okezone.com, ditemui di tokonya Star Cell, Jakarta, Kamis (21/3/2024).



Lili Setiawan sukses menjadi Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Lili mengenang perjuangannya dari awal berbisnis sampai titik sekarang. Sebelum menjadi Agen BRILink, dia dan suami memulai usaha jualan pulsa. Nama tokonya Star Cell, di mana harapannya bisa menjadi bintang dan terdepan.

“Suami yang memulai usaha pulsa dahulu. Saya waktu itu masih kerja di bank sebagai teller. Saat anak kedua lahir, saya memutuskan untuk resign. Memang berat mengambil pilihan tersebut, namun anak lebih penting daripada terlantar,” kata Lili.

Terbiasa mendapatkan gaji setiap bulan, Lili tidak bisa hanya mengandalkan uang dari suami. Dia memutuskan untuk jualan pulsa, namun lokasinya di rumah. Harapannya, cara itu bisa menjadi penopang hidup keluarga.

“Saya jual pulsa di rumah, sekaligus gendong anak. Hampir tiga tahun berjalan, saya lalu memutuskan bergabung dengan suami. Waktu itu, kebetulan karyawan juga keluar,” katanya.

Menurut Lili, usaha pulsanya di rumah memang jauh lebih ramai. Dia memberikan pelayanan terbaik ke konsumen. Antisipasinya agar usaha pulsa di rumah tetap berjalan karena harus pindah gabung suami, Lili pun mempercayakan sang adik untuk mengelolanya.

“Sebagian pelanggan sudah banyak yang tahu saya pindah ke toko. Jadi, mereka ada yang ke sini,” katanya yang sudah 15 tahun mengelola bisnis pulsa.

Dalam perjalanan mengelola bisnis pulsa, Lili akhirnya tertarik menjadi Agen BRILink. Itu bermula saat dia sering membantu para pedagang yang menitipkan uang untuk ditransfer ke kampung.

“Mereka tahu saya mantan teller bank. Jadi, banyak yang minta dibantu transfer. Mereka suka minder jika transfer ke bank karena pakai baju bengkel. Belum lagi uangnya lusuh, jadi sungkan ke bank. Mereka ingin cepat dan efisien,” ucapnya.