HOME WOMEN LIFE

Potret Anya Geraldine Liburan di Paris, Makin Stylish dengan Coat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:26 WIB
Potret Anya Geraldine Liburan di Paris, Makin Stylish dengan Coat
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine terlihat tengah menikmati liburan di beberapa negara di Eropa, salah satunya adalah Paris. Dia banyak mengunjungi tempat-tempat hits selama di Paris.

Rupanya foto yang diunggah Anya ini merupakan stok foto saat liburan akhir tahun. Seakan tak ingin melupakan momen itu, Anya kembali mengunggah sisa-sisa fotonya di Instagram.

Anya nampak stylish memakai coat warna hitam. Anya foto sambil menunjukkan keindahan kota Paris, seperti dilansir dari Instagram @anyageraldine.

Foto OOTD

Anya Geraldine

Anya Geraldine tampil stylish saat memamerkan gaya OOTD. Dalam foto itu dia memakai turtle neck hitam dipadukan dengan vest putih, coat, legging dan high boots hitam. Anya pose sambil menoleh ke samping dengan tatapan wajah serius.

"Ini selera gue," celetuk @truee***

Pose menunduk

Anya Geraldine

Pada outfitnya itu, Anya menambahkan sling bag hitam. Tampilan rambutnya dikuncir dan Anya menambahkan kacamata hitam Anya terlihat pose menunduk seakan ingin memperlihatkan keindahan bangunan di kota Paris.

Halaman:
1 2
      
