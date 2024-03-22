Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Salmafina Sunan Mirror Selfie Pakai Baju Crop Top, Pamerkan Perut Rata

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:31 WIB
Potret Salmafina Sunan Mirror Selfie Pakai Baju Crop Top, Pamerkan Perut Rata
Salmafina Sunan. (Foto: Instagram)
A
A
A

SEBAGAI seorang publik figur, penampilan menjadi hal yang sangat penting. Tak heran banyak dari mereka yang melakukan perawatan hingga diet ketat untuk mendapatkan tubuh ideal, begitu juga dengan Salmafina Sunan.

Seperti diketahui, sejak 2020 silam Salmafina Sunan menjalani diet untuk menurunkan berat badannya. Anak dari Sunan Kalijaga itu menjalani diet dengan mengatur pola makan hingga rutin olahraga.

Kini ia masih menjalani diet dan berhasil mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan. Salmafina pun makin percaya diri memamerkan body goals.

Salmafina Sunan

Seperti baru-baru ini, mantan istri Taqy Malik itu mengunggah foto terbarunya. Dalam foto itu dia terlihat memakai crop top lengan panjang warna hitam dipadukan dengan blue jeans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
