HOME WOMEN LIFE

Viral 2 Orang Indonesia Umrah Naik Sepeda, Butuh 7 Bulan Sampai Makkah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:11 WIB
Viral 2 Orang Indonesia Umrah Naik Sepeda, Butuh 7 Bulan Sampai Makkah
Viral Naik Sepeda ke Makkah. (Foto: Instagram)
A
A
A

UMRAH merupakan sebuah wisata religi yang dilakukan oleh seluruh umat muslim yang “mampu”. Mampu pun bukan hanya dari segi materi tapi juga dari kesehatan dan faktor lainnya.

Seperti yang dilakukan oleh dua orang Indonesia ini, mereka memilih umrah dengan sepeda dari Lampung dan Riau. Keduanya mengayuh sepeda dari Indonesia menuju Mekah untuk melaksanakan umrah.

Hal tersebut viral setelah akun Instagram @potraitlampung dan @devswastika, yang mengunggah video dua orang Indonesia tiba di Makkah dengan sepedanya masing-masing.

Viral Naik Sepeda ke Makkah

Dikatakan dalam video tersebut, mereka membutuhkan waktu 7 bulan untuk sampai di mekah dengan sepeda mereka. Jelas perjuangan mereka mendapatkan apresiasi dari warga negara Indonesia yang juga sedang melaksanakan umrah.

“MasyaAllah , sungguh Allah selalu punya cara yang tak pernah di sangka-sangka hambanya ketika di undang ke Baitullah menjadi tamu Allah 🕋 (7 bulan Gowes sampai Makkah dengan Sehat),” bunyi keterangan unggahan akun @devswastika.

Ternyata, kedua pesepeda tersebut jalan masing-masing, alias tidak berbarengan saat berangkat dari Indonesia. Ini membuat keduanya memiliki jeda waktu berbeda dalam perjalanannya menuju Mekah.

“Indonesia to Macca. Indonesia, dari mana?,” tanya perekam video.

“Dari Lampung,” jawab pesepeda tersebut.

“Bandar Lampung, saya dari Jakarta. Berapa lama (perjalanan)?,” tanya lagi sang perekam.

“7 bulan. September kemarin (berangkatnya),” jawabnya lagi.

“Amazing Alhamdulillah. Dari mana?,” tanya perekam video kepada pesepeda lainnya.

“Saya dari Kepulauan Riau. Ketemu di sini. Pergi solo-solo,” jawabnya.

“7 bulan juga?,” ucap sang perekam.

“Saya enggak. Saya 4 bulan, lebih cepat,” jawabnya.

Topik Artikel :
viral Umrah Viral di Sosmed
