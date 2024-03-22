Scorpio hingga Gemini, 4 Zodiak Sulit Dipahami Karakternya

APAKAH Anda pernah bertemu dengan orang yang sulit dipahami dari segi karakternya? Mereka hadir seperti memiliki kepribadian ganda, atau bahkan sangat tertutup yang terkadang membuat orang kebingungan untuk memahami mereka.

Kepribadian seperti ini, sedikit banyak bisa ditebak dari tanda zodiak yang dimiliki. Sebab, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Minggu (24/3/2024) ada empat zodiak yang yang memiliki aura misterius, sehingga terkadang bikin orang lain sulit untuk bisa memahami karakternya.

1. Scorpio: Dikenal dengan sifatnya yang kuat dan penuh gairah. Mereka memiliki daya tarik yang kuat, sehingga membuat orang lain tertarik kepada dirinya. Namun orang lain juga harus berhati-hati saat bergaul dengan para Scorpio, karena mereka bisa menjadi pendendam dan manipulatif.

2. Aquarius: Orang berzodiak Aquarius terkenal dengan gaya hidupnya yang beda dari yang lain. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak biasa, dan ini sering membuat orang lain bingung dengan karakter mereka.

Si Aquarius cenderung hidup dengan caranya sendiri, dan mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Meski para Aquarius sangat pintar, mereka bukan tipikal yang akan menunjukkan emosinya di depan orang lain bahkan tidak peduli dengan perasaan orang lain.