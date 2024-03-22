4 Zodiak Punya Sifat Annoying, Ada Gemini Si Cerewet

DALAM kehidupan sehari-hari, pada dasarnya semua orang bisa memiliki kemampuan untuk menjadi pengganggu pada saat-saat tertentu, terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak.

Namun, secara spesifik tak bisa disangkal bahwa ada sekelompok individu yang tampaknya memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengganggu orang lain secara konsisten, menimbulkan rasa tidak nyaman dan frustrasi di lingkungan sekitarnya.

Menghimpun dari Astrotalk, Minggu (24/3/2024) berikut ini adalah empat zodiak yang punya sifat menyebalkan dan sering bikin orang merasa terganggu.

BACA JUGA:

1. Aries: Karena suka menciptakan kehebohan dengan sifat yang penuh semangat dan tindakan impulsif. Para Aries suka untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak tenang.

2. Gemini: Hadir menjadi orang yang sangat sosial dan terkadang bisa menjadi sangat cerewet. Kemampuan mereka untuk meramaikan suasana memang sangat mengangumkan, terutama saat dihiasi dengan humor. Sayangnya ketika berbicara, Gemini seringkali kurang kendali atas kata-katanya.