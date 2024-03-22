Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Punya Sifat Annoying, Ada Gemini Si Cerewet

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:00 WIB
4 Zodiak Punya Sifat <i>Annoying</i>, Ada Gemini Si Cerewet
Zodiak punya sifat annoying, (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM kehidupan sehari-hari, pada dasarnya semua orang bisa memiliki kemampuan untuk menjadi pengganggu pada saat-saat tertentu, terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak.

Namun, secara spesifik tak bisa disangkal bahwa ada sekelompok individu yang tampaknya memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengganggu orang lain secara konsisten, menimbulkan rasa tidak nyaman dan frustrasi di lingkungan sekitarnya. 

Menghimpun dari Astrotalk, Minggu (24/3/2024) berikut ini adalah empat zodiak yang punya sifat menyebalkan dan sering bikin orang merasa terganggu.

 BACA JUGA:

1. Aries: Karena suka menciptakan kehebohan dengan sifat yang penuh semangat dan tindakan impulsif. Para Aries suka untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak tenang.

2. Gemini: Hadir menjadi orang yang sangat sosial dan terkadang bisa menjadi sangat cerewet. Kemampuan mereka untuk meramaikan suasana memang sangat mengangumkan, terutama saat dihiasi dengan humor. Sayangnya ketika berbicara, Gemini seringkali kurang kendali atas kata-katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414/zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement