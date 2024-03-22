Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Taurus, Zodiak Lebih Suka Hidup Sendiri

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |23:00 WIB
Aries hingga Taurus, Zodiak Lebih Suka Hidup Sendiri
Zodiak lebih suka hidup sendiri, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI beberapa orang, hidup sendiri adalah pilihan terbaik. Tidak ada drama, tidak ada gangguan, hanya ketenangan dan kenyamanan.

Salah satunya mungkin para pemilik tiga tanda zodiak ini, yang mana secara astrologi disebut punya karakteristik lebih suka hidup sendiri, menemukan kebahagiaan dalam kesendirian dan kemandirian.

Dikutip dari Bustle, Sabtu (23/3/2024) menurut astrolog Stina Garbis, zodiak yang suka hidup sendiri cenderung menjadi individu yang paling mandiri. Mereka tidak takut untuk mengurus rumah mereka sendiri, menjaga hewan peliharaan, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa bantuan orang lain. Berikut adalah tiga zodiak yang lebih menyukai hidup sendiri.

 BACA JUGA:

1. Aries: Para Aries adalah orang yang penuh semangat, menyukai kemandirian dan kebebasan. Mereka senang menari sendirian di ruang tamu, pulang ke rumah kosong, dan mengatur hidup mereka sendiri. Bagi mereka, hidup sendiri berarti tidak ada yang mengganggu atau menghakimi diri mereka.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414/zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement