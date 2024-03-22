Aries hingga Taurus, Zodiak Lebih Suka Hidup Sendiri

BAGI beberapa orang, hidup sendiri adalah pilihan terbaik. Tidak ada drama, tidak ada gangguan, hanya ketenangan dan kenyamanan.

Salah satunya mungkin para pemilik tiga tanda zodiak ini, yang mana secara astrologi disebut punya karakteristik lebih suka hidup sendiri, menemukan kebahagiaan dalam kesendirian dan kemandirian.

Dikutip dari Bustle, Sabtu (23/3/2024) menurut astrolog Stina Garbis, zodiak yang suka hidup sendiri cenderung menjadi individu yang paling mandiri. Mereka tidak takut untuk mengurus rumah mereka sendiri, menjaga hewan peliharaan, dan menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa bantuan orang lain. Berikut adalah tiga zodiak yang lebih menyukai hidup sendiri.

BACA JUGA:

1. Aries: Para Aries adalah orang yang penuh semangat, menyukai kemandirian dan kebebasan. Mereka senang menari sendirian di ruang tamu, pulang ke rumah kosong, dan mengatur hidup mereka sendiri. Bagi mereka, hidup sendiri berarti tidak ada yang mengganggu atau menghakimi diri mereka.

BACA JUGA: