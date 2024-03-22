Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Sering Gampang Merasa Capek, Si Taurus Nomor 1

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:00 WIB
3 Zodiak Ini Sering Gampang Merasa Capek, Si Taurus Nomor 1
Zodiak sering gampang merasa capek, (foto: Jcomp/ Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang bangun dengan semangat di pagi hari dan bersemangat menghadapi hari yang penuh aktivitas. Bagi beberapa tanda zodiak, rasa lelah selalu menghantui, bahkan saat mereka sudah tidur cukup di malamnya.

Nah, karakter kepribadian ini sedikit banyak bisa terbaca lewat tanda zodiak yang dimiliki. Melansir Bustle pada Sabtu (23/3/2024) menurut Letao Wang, astrolog dan konselor spiritual, ada beberapa zodiak yang lebih sering kelelahan dibandingkan lainnya.

Zodiak-zodiak ini sering kali memiliki sifat yang santai dan suka beristirahat. Berikut adalah tiga  zodiak yang sering merasa capek.

 BACA JUGA:

1. Taurus: Jadi zodiak pertama yang selalu merasa lelah adalah Taurus. Taurus dikenal sebagai zodiak yang cinta kenyamanan dan relaksasi, makanya lebih memilih untuk menikmati tidur dan beristirahat daripada melakukan aktivitas yang melelahkan.

Mereka bahkan bisa tidur sepanjang hari jika memungkinkan, karena kesenangan dan kenyamanan tempat tidur adalah hal yang sangat mereka cintai.

Halaman:
1 2
      
