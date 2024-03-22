3 Zodiak Tidak Peduli Jika Tak Menikah dengan Orang Kaya

Zodiak tak peduli jika tak menikah dengan orang kaya, (Foto: Prostooleh/Freepik)

BAGI sebagian orang, kemewahan dan kekayaan bukanlah prioritas utama dalam mencari pasangan hidup. Beberapa zodiak ini merasa cinta lebih penting daripada uang. Oleh karenanya, jadi tipe orang yang tidak keberatan menikah dengan orang yang tak kaya raya bahkan mungkin lebih menyukainya.

Bagi orang-orang seperti ini, hubungan asmara yang berkualitas dan berdasarkan cinta adalah yang terpenting.

Mengutip dari Bustle pada Sabtu (23/3/2024) menurut penjelasan astrolog Stina Garbis, berikut adalah tiga zodiak yang tak peduli jika mereka tak menikah dengan orang kaya.

1. Sagitarius : Si pemilik zodiak Sagitarius adalah orang yang menyukai petualangan dan spontanitas. Mereka tidak menginginkan kehidupan yang terikat oleh kekayaan atau stabilitas finansial.

Bagi mereka, menikah dengan orang kaya berarti terikat pada rutinitas dan tanggung jawab yang membosankan. Bagi si Sagitarius, kekayaan dalam pengalaman dan kebebasan jauh lebih berarti daripada kekayaan akan uang.