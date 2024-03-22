Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Kombinasi Zodiak Diprediksi Paling Tidak Cocok di 2024

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |12:00 WIB
3 Kombinasi Zodiak Diprediksi Paling Tidak Cocok di 2024
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PARA ahli astrologi telah memprediksi ada tiga pasangan zodiak yang diramalkan tidak cocok di tahun 2024. Maka dari itu, disarankan tiga kombinasi zodiak ini disarankan untuk menghindari pernikahan, berkencan, bahkan bertemu.

Melansir dari Knowinsiders pada Sabtu (23/3/2024), berikut adalah tiga kombinasi zodiak yang diterawang akan menghadapi kesulitan dalam hubungan mereka pada tahun 2024.

 BACA JUGA:

1. Aries dan Cancer: Pasangan ini dianggap paling tidak cocok karena perbedaan sifat yang mencolok. Aries yang impulsif dan Cancer yang sensitif diprediksi akan sulit bersatu. Aries yang suka mengambil alih dapat membuat Cancer terluka, dan perubahan suasana hati Cancer bisa menghambat Aries.

 BACA JUGA:

2. Taurus dan Libra: Para pemilik zodiak Taurus cenderung stabil dan terstruktur, sementara si Libra tipe yang suka berubah-ubah. Meskipun awalnya memiliki ketertarikan, perbedaan sifat ini bisa menjadi sumber konflik dari kecil hingga yang besar di tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
