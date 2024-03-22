Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Awet Muda BCL di Ultah ke-41, Layak Disebut Hot Mom

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:01 WIB
Potret Awet Muda BCL di Ultah ke-41, Layak Disebut Hot Mom
Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-41. Tahun ini, BCL merayakan hari jadinya lebih bahagia bersama putranya, Noah Sinclair dan sang suami, Tiko Aryawardhana.

Di momen ultahnya, Unge akrab BCL disapa juga mendapat kejutan spesial dari Noah dan Tiko. Hal ini semakin melengkapi kebahagiaan di hari jadinya.

BCL pun tetap terlihat cantik dan awet muda. Penampilannya pun semakin modis dan kekinian bak usia 20 tahunan. Berikut pa potret cantik Bunga Citra Lestari di usia 41 tahun? Yuk simak dari Instagram, @itsmebcl.

Modis dengan Blazer dan Sepatu Boot

BCL

Gaya Bunga Citra Lestari begitu modis di usianya yang memasuki kepala empat. Seperti potretnya yang satu ini. Unge terlihat fashionable saay tampil mengenakan blazer coklat yang dipadukan dengan short pants. Gayanya dipermanis dengan sepatu boot yang makin menambah kesan modis pada BCL.

Cantik dengan Hijab

BCL

BCL juga bisa tampil modis saat mengenakan hijab. Potret ini terlihat usai Unge pelesiran ke Timur Tengah usai menjalani ibadah umrah.

Unge mengenakan hijab model turban yang dipadukan dengan gamis bernuansa kuning. Ia juga memadukannya dengan coat tebal hingga menambah kesan modis pada penampilannya.

Pose Bareng Anak

BCL

Unge juga selalu membagikan potret kebersamaan bersama sang putra tercinta, Noah Sinclair. Momen ini juga menampilkan sosok Unge yang terlihat awet muda. Nampak Unge tersenyum saat berpose bersama Noah dengan gayanya yang kasual.

