Usai Cuti Sakit, Kate Middleton Disebut Istana Kini Sudah Kembali Bekerja

PRINCESS of Wales, Kate Middleton masih jadi sorotan perihal keberadaannya di muka publik. Kini, di tengah ramai drama dan teori-teori dari para netizen, pasca kabar dirinya muncul ke publik saat berbelanja bersama Pangeran William di pasar tradisional belum lama ini, Kate kini dikabarkan kembali bekerja.

Sebelumnya, heboh berita keberadaan Kate Middleton menjadi isu dunia pasca dirinya melakukan operasi perut. Publik mempertanyakan keberadaan Kate lantaran tak kunjung muncul dan sejumlah pernyataan kerajaan yang makin membuat public semakin curiga. Sejumlah teori liar pun muncul ke publik mengenai kesehatan dan keberadaan dirinya.

Melansir laporan ENews, Jumat (22/3/2024), Princess of Wales ini disebut kembali menjalani tugas kerajaan usai cuti karena proses pemulihan pasca operasi perut. Kate dikatakan kembali bekerja, walau dari rumah.

(Foto: Instagram @princeandprincessofwales)

Kate disebut pihak Istana tengah mengawasi penelitian di Inggris yang ditugaskan dan didanai oleh Royal Foundation Centre for Early Childhood yang menguji kelayakan alat observasi perilaku bayi.

“Putri Wales terus mendapat informasi terbaru selama proses berlangsung,” ungkap juru bicara Istana kepada surat kabar Telegraph, Kamis, (21/03/ 2024)