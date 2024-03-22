PROFIL dan potret Anggika Bolsterli, wanita cantik yang hadiri sumpah WNI Cyrus Margono kiper Timnas Indonesia. Kedua telah resmi kembali menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta.
Tentunya netizen penasaran mengenai profil dan potret Anggika Bolsterli, wanita cantik yang hadiri sumpah WNI Cyrus Margono kiper Timnas Indonesia:
-Profil Anggika Bolsterli
Ia adalah seorang aktris campuran Swiss dan Jawa. Ayahnya, Pieter Bolsterli, berasal dari Swiss, sementara ibunya, Titin, berasal dari Madiun, Jawa Timur.
Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Lukas Bolsterli. Anggika besar di Sunter Agung, Jakarta Utara. Karena ia lebih terbiasa dengan bahasa Inggris dan Jawa sehari-hari, saat awal terjun ke dunia hiburan, kemampuan berbahasa Indonesia Anggika belum begitu lancar.
Nama lengkap : Anggika Sri Bolsterli
Nama panggung : Anggika Bolsterli
Kota Asal : Jakarta
Tempat tanggal lahir : 21 Juni 1995
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Keturunan : Swiss - Indonesia
Profesi : Aktris, Pembawa Acara
Pendidikan : STIKOM The London School of Public Relations
Instagram : @anggikabolsterli