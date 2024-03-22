Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Anggika Bolsterli, Wanita Cantik yang Hadiri Sumpah WNI Cyrus Margono Kiper Timnas Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:07 WIB
Profil dan Potret Anggika Bolsterli, Wanita Cantik yang Hadiri Sumpah WNI Cyrus Margono Kiper Timnas Indonesia
Ilustrasi profil dan potret Anggika Bolsterli (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL dan potret Anggika Bolsterli, wanita cantik yang hadiri sumpah WNI Cyrus Margono kiper Timnas Indonesia. Kedua telah resmi kembali menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta.

Tentunya netizen penasaran mengenai profil dan potret Anggika Bolsterli, wanita cantik yang hadiri sumpah WNI Cyrus Margono kiper Timnas Indonesia:

-Profil Anggika Bolsterli

Anngika

Ia adalah seorang aktris campuran Swiss dan Jawa. Ayahnya, Pieter Bolsterli, berasal dari Swiss, sementara ibunya, Titin, berasal dari Madiun, Jawa Timur.

Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Lukas Bolsterli. Anggika besar di Sunter Agung, Jakarta Utara. Karena ia lebih terbiasa dengan bahasa Inggris dan Jawa sehari-hari, saat awal terjun ke dunia hiburan, kemampuan berbahasa Indonesia Anggika belum begitu lancar.

Nama lengkap : Anggika Sri Bolsterli

Nama panggung : Anggika Bolsterli

Kota Asal : Jakarta

Tempat tanggal lahir : 21 Juni 1995

Umur : 28 tahun

Agama : Islam

Keturunan : Swiss - Indonesia

Profesi : Aktris, Pembawa Acara

Pendidikan : STIKOM The London School of Public Relations

Instagram : @anggikabolsterli

