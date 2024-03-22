Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Tips Mudik Naik Kereta Api, Dijamin Nyaman Bebas Stres

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:18 WIB
6 Tips Mudik Naik Kereta Api, Dijamin Nyaman Bebas Stres
Penumpang kereta api (Foto: PT KAI)




MUSIM mudik lebaran 2024 sudah semakin dekat. Mungkin dari Anda telah merencanakan mau naik pakai alat transportasi apa buat mudik ke kampung halaman nanti.

Salah satu moda transportasi favorit masyarakat Indonesia ketika mudik ialah dengan kereta api.

Selain karena tarifnya yang relatif terjangkau, perjalanan lancar bebas macet adalah dua hal yang dianggap sebagai kelebihan moda transportasi ini.

Nah, agar perjalanan mudik Anda nyaman dan menyenangkan selama di kereta api, berikut enam tips yang bisa Anda coba.

1. Pesan tiket jauh-jauh hari

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar Anda tidak terburu-buru dalam perjalanan, serta dapat mempersiapkan keberangkatan dengan lebih nyaman.

Kereta Api

(Foto: PT KAI)

Karena perjalanan mudik menggunakan kendaraan umum, sudah pasti tidak bisa memesannya dalam waktu dekat. Selain itu, juga mengantisipasi kenaikan harga yang kurang ramah di kantong.

2. Pilih tempat duduk dekat jendela

Perjalanan yang berjam-jam tidak akan terasa jika Anda memilih tempat duduk yang tepat. Bangku di pinggir jendela bisa menjadi pilihan yang menarik.

Selama perjalanan, Anda bisa menikmati pemandangan sekitar sehingga waktu yang terlewat tak akan terasa menjemukan.

3. Jangan lupa bawa bantal leher dan selimut

Saat menempuh perjalanan jauh, Anda tentu butuh kenyamanan dalam beristirahat. Untuk itu, Anda perlu membawa bantal leher dan selimut.

Kereta Api

(Foto: PT KAI)

Hampir semua kereta memang menyediakan bantal dan selimut, baik gratis atau berbayar. Namun, membawa sendiri dari rumah akan lebih menguntungkan, terutama jika Anda memiliki alergi terhadap material tertentu.

Membawa bantal sendiri juga membuat Anda tak harus mengeluarkan biaya sewa bantal di dalam gerbong kereta kelas ekonomi.

4. Tandai barang bawaan Anda

Saat mudik, membawa barang bawaan dalam jumlah banyak sudah sangat wajar. Karena tidak ada fasilitas penanda barang bawaan dari pihak stasiun, Anda perlu melakukannya sendiri.

Tandai setiap barang bawaan dengan tulisan, stiker, tali tambahan, atau apapun yang bisa membuat Anda lebih mengenali barang bawaan sendiri.

Halaman:
1 2
      
