Anemia Masih Jadi Permasalahan Kesehatan Anak, Orangtua Dituntut Jeli Pilih Kandungan Nutrisi

ANEMIA karena kekurangan zat besi masih menjadi permasalahan besar kesehatan anak yang perlu diwaspadai orang tua di Indonesia. Faktanya, satu dari tiga anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia mengalami anemia yang bisa berdampak negatif permanen pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

Kondisi ini juga diperparah dengan masih rendahnya konsumsi protein hewani anak-anak Indonesia termasuk susu maupun produk turunannya. Selain memberikan asupan nutrisi dari makanan, orang tua juga sering melengkapi nutrisi anak dengan susu.

Namun, banyaknya pilihan jenis susu di pasaran seperti susu pertumbuhan, susu segar, susu kotak cair kerap membuat orangtua salah paham bahwa semua jenis susu itu sama. Faktanya, tidak semua susu sama, karena beberapa jenis susu memiliki jumlah nutrisi yang berbeda.